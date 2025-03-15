Fatih Tekke İle Trabzonspor Deplasmanda Galip

MAÇIN DETAYLARI

2024-2025 sezonunda Süper Lig heyecanı devam ediyor. Ligin 28. hafta mücadelesinde Başakşehir, Çağdaş Atan yönetiminde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda hakem Mehmet Türkmen’in düdük çalmasıyla başlayan maçta konuk takım Trabzonspor, rakibini 3-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor’a galibiyeti getiren goller, 7. dakikada Simon Banza, 62. dakikada Ozan Tufan ve 87. dakikada Batista Mendy’den geldi.

BAŞAKŞEHİR’DE PENALTI HATASI

Başakşehir’de Krzysztof Piatek, 59. dakikada penaltı şansı yakaladı; ancak bu fırsatı değerlendiremedi. Polonyalı futbolcunun vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır başarıyla engelledi. Maçın ilerleyen dakikalarında Başakşehir, Deniz Türüç’ün 64. dakikada kırmızı kart görmesi sonucu mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

TRABZONSPOR’UN GALİBİYETİ

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile çıktığı ilk maçında galibiyeti elde etti. Bu sezon ilk deplasman galibiyetini kazanarak, yaklaşık bir yıl aradan sonra ligde deplasmanda galip gelmiş oldu. Bordo-mavililer, son olarak geçen yıl mayıs ayında Başakşehir’i deplasmanda mağlup etmişti. Bu sonuç, Trabzonspor’un ligde iki maç aradan sonra kazanarak 35 puana ulaşmasını sağladı.

GELECEK MAÇLAR

Başakşehir ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Başakşehir ise Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak.