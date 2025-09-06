Fatih Tekke İstifası Yok Dedi

Technic Director Fatih Tekke, Trabzonspor’un hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği Fenerbahçe maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tekke, Uğurcan Çakır’ın yaptığı açıklamaların süreci doğru yansıttığını ileri sürdü ve “Benim de yaşadığım 6 aylık süreçte hemen hemen aynı şeyler geçerli. Uğurcan Çakır, Trabzonspor için önemli bir değer, Türkiye’nin en iyi kalecisi. Oyuncunun gitme arzusu ve isteği bu transferi belirledi. Futbolda bu tip şeyler yaşanabiliyor. Eski kaptanımızın yaptığı açıklamada olduğu gibi yeni bir sayfa açma isteği, yeni hedefler belirleme arzusu transferi gerçekleştirdi. Trabzonspor, hiçbir oyuncunun gitmesiyle yolundan sapacak bir kulüp değil. En iyi oyuncumuzu verdik ama ben oyuncularıma hep şunu söyledim; düşeceğiz belki ama tekrar kalkacağız” şeklinde konuştu.

İlk Dönem Zorlukları

Tekke, ilk dört maçlık dönemin zorlu geçtiğini ve “İkinci periyot daha rahat olur diye düşünüyordum ama maalesef sadece Uğurcan Çakır değil, Nwakaeme’nin 2-3 ay olmayışı, Pina ve Augusto’nun sakatlıklarıyla böyle bir tablo ortaya çıktı. Ama biz yolumuza devam edeceğiz” dedi.

İstifa Durumu

Fatih Tekke, göreve taraftarların isteğiyle geldiğini belirterek, “Son yılların en kaotik döneminde geldik. Taraftarımız nasıl gel dediyse bugün gönüllü olarak 7/24 çalışan ekibimiz, taraftar istemediği anda gider. Yarın da olabilir, 10 gün sonra da olabilir. Ben istiyorum ki 10 yıl burada kalayım ama çok gerçekçi gözükmüyor. Benim Trabzonspor’dan istifa etmem gibi bir durum söz konusu değil” ifadesini kullandı.

Transfer Gelişmeleri

Transfer sürecine de değinen Tekke, “Başakşehir kalecisi Muhammet Şengezer ve Ernest Muçi ile ilgilendiğimiz doğru. Ancak kaleci transferinde maddi koşullar istediğimiz gibi oluşmadığı için süreç askıda. Muçi ise gündemimize yeni geldi. Benim beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, beklentim olumlu olması yönünde” dedi.

Kiralık Kaleci Seçenekleri

Fenerbahçe maçı öncesinde kaleyi kimin koruyacağıyla ilgili Tekke, “Onuralp Çevikkan yeni antrenmanlara başladı, sakatlığı vardı. Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol ile devam etme ihtimalimiz var. Onuralp’in maça kadar iyi duruma gelmesini umuyoruz. Eğer kaleci transferi yapamazsak bu sezonu kiralık bir kaleciyle geçirme planımız var. Türk kaleci konusunda istediğimiz koşulları bulamıyoruz. Yabancı kaleci transferinde ise ciddi rakamlar çıkıyor ve kontenjan sıkıntısı da mevcut bir durum” dedi.

Pina’nın Durumu

Pina’nın Fenerbahçe maçına yetişme olasılığının düşük olduğunu belirten Tekke, “Bu bölgede alternatifimiz az. Sol bekte Arif ve Mustafa var. Samsunspor maçında yaptığımız gibi Arif ve Mustafa’yı kullanabiliriz ya da üçlü oynayabiliriz” dedi.

Gerçekçilik Vurgusu

Tekke, sahiciliğini kaybetmeyeceğini ifade ederek, “Sistem sahiciliği kaybetmeni istiyor ama ben kaybedemem, her şeyi net anlatıyorum. Yeni transferimiz Benjamin’in üç ay önce yaşadığı stres kırığı var. Eğer performansını yakalarsa Trabzonspor taraftarını heyecanlandıracak. Bu riski ben aldım, umarım Allah beni utandırmaz. Belki 1-1,5 ay onun sağlıklı hale gelmesini bekleyeceğiz” şeklinde sonlandırdı.