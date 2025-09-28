Fatih Tekke Penaltı İçin Bence Değil Dedi

MAÇ ANALİZİ VE GALİBİYET SONRASI DEĞERLENDİRME

Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 4-3 ile geçmeyi başardı. Maç sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımın gösterdiği performansa dair düşüncelerini paylaştı. “Galibiyet mutluluk verici, genel oyuna bakınca hak ettiğimiz bir maçtı. İlk yarıda bitebilirdi. İyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Enteresan bir maç oldu, futbolun böyle bir şeyi var; hemen cezalandırıyor. Son 3-4 dakikası, birkaç dakika daha olsa sıkıntı yaratabilirdi.” ifadeleri ile galibiyeti değerlendirdi.

PENALTI POZİSYONU ÜZERİNE AÇIKLAMA

Tekke, maçta verilen penaltı kararı ile ilgili de görüş bildirdi. “Penaltı pozisyonu tartışmaya açık, bence penaltı değil. Bunu yardımcı hakeme söyledim.” diyerek düşüncelerini ifade etti. Takımda genç oyuncuların bulunmasının, hataları artırabileceğine dikkat çekti: “Yine çok rahat 3. bölgeye gidip pozisyon yakaladık. Yine sorunumuz 3. bölge. Genç oyunculara da bir şeyler söylemek lazım. Kadromuzun durumu belli, yaş ortalaması 20-25. En ufak hatada cezalandırılıyorsunuz. Bu hataları yapmamalarını sağlamam lazım.”

ONUAÇU’NUN PERFORMANSINA ÖVGÜ

Özel olarak Paul Onuachu’ya da değinen Tekke, “Benim atabileceğim bir gol değildi, inanılmaz iyi bir gol attı. Paul bu tip golleri daha fazla atmalı, daha iyi durumda olmalı.” diyerek oyuncunun yeteneğini vurguladı. Daha iyi ve kontrollü bir oyun için çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen Tekke, “Çalıştığımız her şey karşımıza çıktı. Genel hatlarıyla iyi bir maçtı.” sözlerini ekledi.

GENÇ OYUNCULAR İLE OYUN STRATEJİSİ

Basın toplantısında son bölümlerde genç oyuncuları sahaya sürmesinin nedenini açıklayan Tekke, “Maçın son bölümünde 4-1 iken genç oyuncularımı sahaya sürmek istedim. Bence gayet makul bir durumdu. Taçtan yediğimiz bir gol oldu. Benim de bu konuda kendimi eleştirmem lazım.” ifadelerini kullandı. Son olarak, genç oyuncuların hata yapmadan öğrenme şanslarının kısıtlı olduğunu belirtti. Gelişimi vurgulayan Tekke, “Hızımız geçen seneye göre daha da arttı. Bunu daha da geliştireceğiz.” diye ekledi. Kanat oyuncularının hücum organizasyonlarındaki önemine dikkat çeken Tekke, “Daha iyi şeyler yapacak kaliteleri var fakat henüz maçlarda tam olarak istediğimiz performansı aldığımızı söyleyemem.” sözleriyle bitirdi.