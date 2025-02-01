Fatih Terim: Böyle Maç Görmedim

MAÇIN SONUCU VE GOLLER

Suudi Arabistan Pro Lig’in 18. haftasında, Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Al Ettifaq ile karşılaştı. Bu mücadeleyi ev sahibi takım Al Ettifaq, 3-1’lik skorla kazandı. Al Ettifaq’ın gollerini 35 ve 90+11. dakikada Wijnaldum, 43. dakikada ise Joao Costa kaydetti. Al Shabab’ın tek golü ise 40. dakikada Hamdallah’dan geldi. Ayrıca, Al Shabab, 75’inci dakikada kazandığı penaltıyı Hamdallah ile değerlendiremedi.

PUNAN DURUMU VE YORUMLAR

Bu sonucun ardından Al Ettifaq puanını 22’ye çıkarırken, Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab puanını 29’da tutmaya devam etti. Maç sonrası konuşan Fatih Terim, futbolcularına olan hayranlığını dile getirerek “Berabere bile kalsak üzülürdüm. 90 dakika Al Ettifaq’ın yarı sahasında oynadık. Kaleye 30 şut çektik, 6 kez topumuz direğe çarptı ve bir penaltı kaçırdık.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMELERİ

Karşılaşmadan galip ayrılan Al Ettifaq’ı tebrik eden Terim, ikinci yarıda oynanan futbolun kalitesine vurgu yaptı. “Takımın bu yarıda gösterdiği performansı ifade edemiyorum. Mükemmeldi ve hayatımda böyle bir maç hiç izlemedim ama bu futbol.” ifadelerini kullandı.