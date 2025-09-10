“Fatih Terim’e Çekya Takım İlgisi!”

FATİH TERİM’LE İLGİLİ YENİ İDDİALAR

Galatasaray ve A Millî Takım’ın eski teknik direktörü Fatih Terim hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Avrupa’nın bazı basın organları, 72 yaşındaki teknik adama ilgi duyan bir kulübü duyurdu. Bu haber sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırırken, Fatih Terim’in nasıl bir karar alacağı merak ediliyor.

AL SHABAB’DAN AYRILIŞI

Fatih Terim, son olarak Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Shabab’ı çalıştırdıktan sonra haziran ayında bu görevden ayrıldı. Arabistan kulübü ile 23 maçta mücadele eden Terim, 1.74’lük bir puan ortalaması elde etti. Deneyimli teknik direktör, Al Shabab’dan önce Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos’u yönetti ve burada ise 1.85 puan ortalaması yakalamıştı.

ÇEKYA MİLLÎ TAKIMI’NDAN TEKLİF

Denik Sports’ta yer alan bilgilere göre, Fatih Terim, Çekya Millî Takımı’nın teknik direktör adayları arasında öne çıkıyor. Çekya basınında, mevcut teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrılması konusunda tartışmalar yaşanıyor. Yeni gelen raporlar, Hasek’in yerine Fatih Terim’in düşünülmekte olduğunu ortaya koyuyor. Çekya, son uluslararası büyük organizasyon olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ile birlikte F Grubu’nda yer aldı.