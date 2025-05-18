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Fatih Terim: Gururla İzledim, Tebrik Ediyorum

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GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETTİ

Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında Kayserispor’u 3-0 yenerek Galatasaray, üst üste 3. kez ve toplamda 25. şampiyonluğunu elde etti. Bu başarılı sonuçla birlikte Galatasaray, tarihine bir yenilik daha eklemiş oldu.

TERİM’DEN TEBRİK MESAJI

Maç sonrasında Fatih Terim sosyal medya üzerinden Galatasaray’ı kutlayan bir mesaj paylaştı. Terim açıklamasında, “Galatasaray, şampiyonluğu da 5’inci yıldızı da hak etmiştir. Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi Sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25’inci şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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