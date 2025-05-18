Spor

Fatih Terim: Gururla İzledim, Tebrikler

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ŞAMPİYONLUK İLANI

Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor’u 3-0 yenerek üst üste üçüncü, toplamda ise 25’inci şampiyonluğunu elde etti. Bu zafer, takımın tarihindeki önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

TEBRİK MESAJI

Maç sonrasında Fatih Terim sosyal medya üzerinden Galatasaray’ı kutlayan bir mesaj paylaştı. Terim, “Galatasaray, şampiyonluğu da 5’inci yıldızı da hak etmiştir. Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi Sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25’inci şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun” şeklinde açıklama yaptı.

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