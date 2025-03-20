Fatih Terim Suudi Arabistan’da Başarılı Performans

AL SHABAB’DA YENİ BAŞARI DÖNEMİ

Panathinaikos serüveninin ardından Suudi Arabistan Ligi’nde Al Shabab’ın başına geçen Fatih Terim, takımının gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Suudi Arabistan Pro Lig’de bu ay ayın teknik direktörü unvanını kazanmayı başardı. Terim’in yönettiği ekip, bu ay boyunca 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Al Shabab, bu süreçteki maçlarından 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

BAŞARIDAN HAREKETLE, BİRLİKTE ÇALIŞMA VURGUSU

Ayın teknik direktörü olarak ödül almasının ardından Fatih Terim, bir açıklama yaptı. Terim, “Bu ödül bireysel bir başarı değil, aynı hedef doğrultusunda birlikte çabalayan bir kulüp olarak sıkı çalışma ve özverinin sonucudur. Birlikte çalıştığım herkesi kutluyorum. Bu, taraftarımıza bir armağan ve önümüzdeki daha iyi günlerin bir işaretidir.” şeklinde ifade etti. Ayrıca Terim’in ayın teknik direktörü olarak aldığı para ödülünün de duyurulduğu bilgisi paylaşıldı.