Fatma Girik’in Ölümünde İhmal İddiası

VEFAT SONRASI SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Usta oyuncu Fatma Girik, 24 Ocak 2022’de Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından ailesi, tedavi sürecinde yaşanan ihmaller nedeniyle özel hastane ve refakatçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmaların sonuçları açıklandı.

SORUŞTURMA SONUCU AÇIKLANDI

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 18 Şubat 2025 tarihli kararda, “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildi. Bu kararda, hastanede refakatçi olarak görev yapan Fatma Ahu Turanlı ve hastane hekimleri şüpheli olarak yer aldı. Savcılık, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının görüşlerine başvurdu ve bu süreçte hiçbir kusur tespit edilmediği belirtildi.

ÖLÜM DOĞAL SÜREÇTE GERÇEKLEŞMİŞTİR

Uzman raporlarına göre, hastanın yaşı (78), mevcut sağlık durumu ve Covid-19’un klinik seyrine bağlı olarak, Girik’in ölümü doğal bir süreçte geliştiği ifade edildi. Tıbbi müdahalelerde de herhangi bir kusur bulunmadığı sonucuna varıldı.