Faturada Devlet Desteği Bilgisi Yer Alacak

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÜZENLEME

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın talimatı ile, elektrik faturalarındaki düzenlemeler için EPDK dağıtım şirketlerine resmi yazı gönderildi. Ayrıca doğalgaz için de BOTAŞ yeni bir çalışma başlattı. Bu çalışmaların son aşamasına gelindi ve bir takvim belirlendi. 1 Nisan 2025 ve sonrasında düzenlenecek faturalarda devlet desteği tutarı da detaylı bir şekilde belirtilecek. Faturada, hem gerçek maliyet hem de destek tutarı aynı anda görülebilecek; en alt kısımda ise ödenmesi gereken toplam tutar yer alacak.

UYGULAMANIN KAPSAMI

Yeni uygulama yalnızca konut abonelerinin aylık faturaları için geçerli olacak. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere bu kapsamda bir bilgilendirme yapılmayacak. Elektrik faturalarında, 1 Şubat itibarıyla geçerli olan düzenlemede, aylık 417 kilovatsaat tüketimin altında bulunan konut aboneleri, devlet desteği alabiliyor. Elektrikte düşük kademede devlet desteği oranı yüzde 60, yüksek kademede ise yüzde 40 olarak uygulamaya konuluyor. Doğalgaz faturalarında ise bu oran yüzde 65 olarak yansıtılıyor.