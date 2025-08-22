FBI, Bolton’un Evine Baskın Düzenledi

FBI’NIN BASKINI

FBI, Trump’ın ilk döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak çalışan John Bolton’un Maryland’deki konutuna baskın düzenledi. Bu baskının, gizli belgelerin sızdırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştiği belirtildi. AP’ye konuşan bir kaynak, Bolton hakkında gözaltı kararı bulunmadığını ve kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmediğini ifade etti.

TRUMP’IN GÜVENLİK İZİNLERİ İPTALİ

Trump, 2023’ün başında göreve döndüğü ilk gününde, Bolton’un da aralarında bulunduğu kırktan fazla eski istihbarat yetkilisinin güvenlik izinlerini iptal etti. Ayrıca, Cumhuriyetçi lider, Bolton hakkında daha önce verilen koruma kararlarını da kaldırmış durumda. Bolton, Trump’ın ilk döneminde toplamda 17 ay boyunca başkanın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptı.

BOLTON’UN GİZLİ BELGELERİ İÇEREN KİTABINA YETKİNLİK TAHDİTİ

Bolton ve Trump, İran, Afganistan ve Kuzey Kore konularında farklı görüşler taşıdığına dair söylentilerle gündeme gelmişti. İlk Trump yönetimi, gizli bilgi içerdiği iddia edilen bir Bolton kitabının yayımlanmasını engellemeye çalıştı fakat bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Bolton, görevinden ayrıldıktan sonra Beyaz Saray’da geçirdiği süreyi “The Room Where It Happened: A White House Memoir” isimli kitabında detaylı bir şekilde anlatmıştı.