FBI’dan Güvenli İnternet Kullanımı Uyarısı

ÜCRETSİZ DOSYA DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN TEHLİKELERİ

Ücretsiz dosya dönüştürücü hizmetleri sunan web siteleri ile ilgili olarak FBI, birçok kullanıcının fidye yazılımı ya da kimlik hırsızlığı gibi tehditlerle karşılaşana dek bu durumun farkında olmadığını ifade ediyor. Bu tür platformların, kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirip ciddi maddi ve manevi zararlara yol açabileceğini belirtiyor.

FBI’DAN KULLANICILARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

FBI, kullanıcıların kişisel verilerini korumak amacıyla önemli tavsiyelerde bulunuyor. Öncelikle, bilgisayarlarda güncel bir antivirüs yazılımı kullanmanın yanı sıra web tarayıcılarında güvenli tarama özelliğinin etkinleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bununla birlikte, kullanıcıların çevrimiçi eylemlerinin yanı sıra maruz kalabilecekleri risklerin bilincinde olmalarının önemine dikkat çekiyor.

GÜVENLİ TARAMA ÖZELLİĞİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Güvenli tarama özelliği, Chrome, Firefox ve Safari gibi popüler tarayıcılarda mevcut ve kullanıcıları kötü niyetli web sitelerine karşı uyarıyor. Ayrıca, açılır pencerelerin ve istenmeyen indirmelerin engellenmesine yardımcı olarak kişisel bilgilerin korunmasında büyük rol oynuyor. FBI, bu özelliğin aktif hâle getirilmesinin, kullanıcıların kişisel bilgilerinin çalınmasını önleyebileceğini belirtiyor.

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI HER GEÇEN YIL ARTIYOR

İnternet dolandırıcılığı vakalarının sayısı ve bu vakalarda kaybedilen para miktarı her yıl artış gösteriyor. ic3.gov verilerine göre, 2019-2023 yılları arasında çevrimiçi dolandırıcılıklardan toplam 37 milyar dolar kaybedilmiş durumda. Bu durum, internet kullanıcılarının güvenliğine ne denli dikkat etmeleri gerektiğini açık bir şekilde gösteriyor. FBI, kullanıcıların bu tarz dolandırıcılık olaylarını ic3.gov üzerinden bildirmelerini tavsiye ediyor.

GÜVENİLİR KAYNAKLARDAN DOSYA DÖNÜŞTÜRÜCÜ KULLANIN

FBI, kullanıcıların dosya dönüştürücü gibi yardımcı yazılımları kullanırken dikkatli olmalarını öneriyor. Tanınmayan geliştiricilerden veya bilinmeyen web sitelerinden indirilen uygulamaların ciddi güvenlik riskleri taşıyabileceği hatırlatılıyor. Bu nedenle, kullanıcıların güvenilir kaynaklardan ya da cihazlarıyla birlikte gelen işletim sistemleri üzerinde bulunan uygulamaları tercih etmeleri öneriliyor.