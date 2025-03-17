FBI’dan Kritik Uyarı: Tehlikeli Web Siteleri

FBI TEHLİKELERE DİKKAT ÇEKİYOR

Ücretsiz dosya dönüştürücü sağlayan web sitelerinin tehlikelerine dikkat çeken FBI, birçok kullanıcının fidye yazılımı veya kimlik hırsızlığı gibi sorunlarla karşılaşana dek bu tehdidin farkına varmadığını belirtiyor. Bu tür platformların, kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirerek büyük maddi ve manevi zararlara yol açabileceği ifade ediliyor.

KULLANICILARA ÖNEMLİ TAVSİYELER SUNULUYOR

FBI, kullanıcıların kişisel bilgilerini korumak amacıyla bazı önemli tavsiyelerde bulunuyor. İlk olarak, bilgisayarlarda güncel bir antivirüs yazılımının bulunması ve web tarayıcılarında güvenli tarama özelliğinin etkinleştirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, kullanıcıların çevrimiçi faaliyetlerinin ve maruz kalabilecekleri risklerin bilincinde olmaları gerektiği belirtiliyor.

GÜVENLİ TARAMA ÖZELLİĞİNİN ÖNEMİ

Güvenli tarama özelliği, Chrome, Firefox ve Safari gibi popüler tarayıcılarda mevcut ve kötü amaçlı web sitelerine karşı kullanıcıları uyarıyor. Ayrıca, açılır pencereleri ve istenmeyen indirmeleri engelleyerek kişisel bilgilerin korunmasına yardımcı oluyor. FBI, bu özelliğin etkinleştirilmesinin, kullanıcıların kişisel bilgilerinin çalınmasını engelleyebileceğini vurguluyor.

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI ARTIYOR

Her geçen yıl internet dolandırıcılığı vakaları ve bu vakalarda kaybedilen para miktarı artıyor. ic3.gov verilerine göre, 2019-2023 yılları arasında çevrimiçi dolandırıcılıklarda toplam 37 milyar dolar kaybedildiği kaydediliyor. Bu durum, internet kullanıcılarının güvenliğine ne kadar dikkat etmesi gerektiğini açıkça gösteriyor. FBI, kullanıcıların bu tür dolandırıcılık vakalarını ic3.gov üzerinden bildirmelerini öneriyor.

GÜVENİLİR KAYNAKLARDAN DOSYA DÖNÜŞTÜRÜCÜ KULLANILMALI

FBI, kullanıcıların dosya dönüştürücü gibi yardımcı araçları kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Tanınmayan geliştiricilerden veya bilinmeyen web sitelerinden indirilen uygulamaların ve araçların ciddi güvenlik riskleri taşıyabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle, kullanıcıların güvenilir kaynaklardan veya cihazlarıyla birlikte gelen işletim sistemlerinde mevcut uygulamaları tercih etmeleri öneriliyor.