FBI’dan Uyarı: Çin Merkezli Siber Tehdit

FBI’DAN UYARI: DOLANDIRICILIK MESAJLARI ARTACAK

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), daha önce yapmış olduğu açıklamasıyla aynı içeriği yeniden yayınlayarak, Çin merkezli siber suçluların ABD’lilere yönelik artan saldırılarına dair bir analiz gerçekleştirdi ve bu konuda kamuoyunu uyardı. Daily Mail’in haberine göre, FBI, ülkede yayılan yeni bir tehdit konusunda dikkat çekerek, “dolandırıcılık eyaletten eyalete taşınıyor olabilir” ifadesini kullandı ve cep telefonlarına yönelik gönderilen dolandırıcılık mesajlarının derhal silinmesi gerektiğini vurguladı.

DOLANDIRICILIK YÜNTEMLERİNE DİKKAT!

FBI’nın gerçekleştirdiği açıklamada, “Dikkatli olun. Dolandırıcılık mesajlarınızı telefonunuzda tutmayın. Eğer şehrinizde henüz bu dolandırıcılık yöntemi yaşanmamışsa, büyük ihtimalle yakında yaşanacaktır. Kandırmaları çok kolay” şeklinde ifadelerde bulunuldu. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin artması, kullanıcıların tedirgin olmasına neden oluyor.