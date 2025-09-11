FBI, Saldırganın Fotoğrafını Paylaştı

SALDIRI SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ

ABD’de, muhafazakar aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlik esnasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Yetkililer, bu olayı “hedef alınmış bir suikast” olarak değerlendirdi. Saldırgan ise hâlâ firarda.

SİLAH BULUNDU VE İNCELEMEYE ALINDI

Kirk’ün yaşamını yitirdiği saldırıda kullanılan silahın ele geçirildiği bildirildi. FBI’ın Salt Lake City saha ofisi özel ajanı Robert Bohls, düzenlediği basın toplantısında, “Yüksek güçlü, mekanik sürgülü bir tüfek, saldırganın kaçtığı ormanlık alanda bulundu” dedi. Ayrıca, silahın laboratuvar incelemesine alınacağını ve saldırıya ilişkin soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiğini ifade etti.

Bohls, şüphelinin üniversite çağında bir genç olabileceğini de belirterek, FBI’ın elinde saldırgana ait fotoğrafların bulunduğunu aktardı. FBI Salt Lake City, bu silahlı saldırıyla bağlantılı kişiyi bulmak için kamuoyunun yardımını istedi.

BİREYSEL BİR SALDIRI OLDUĞUNA İNANILIYOR

Utah Kamu Güvenliği Departmanı ve FBI’ın yürüttüğü soruşturmaya göre saldırgan, üniversite kampüsünde gerçekleşen etkinlikte çatının üzerinden ateş etti. Kirk, “silahlı saldırılar” üzerine verilen bir yanıt esnasında tek kurşunla vuruldu ve özel bir araçla hastaneye kaldırıldı, ancak burada yaşamını yitirdi. Utah Valisi Spencer Cox, Kirk’ün öldürülmesini “siyasi suikast” olarak tanımlarken, olayın planlı ve tek kişilik bir saldırı olduğuna inandıklarını belirtti. Daha önce gözaltına alınan iki şüpheli ise sorgulamanın ardından serbest bırakıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’ten yayımladığı video mesajında Kirk’ün ölümünü “Amerika için kara bir gün” olarak nitelendirdi. Trump, “Charlie milyonlara ilham verdi ve bu gece hepimiz şok ve dehşet içindeyiz” ifadeleriyle duygu ve düşüncelerini aktardı. Ayrıca, siyasi şiddetten “radikal solun kullandığı nefret dili”ni sorumlu tuttu.

OLAYI GÖRENLERDEN BİRİ TANIKLIK YAPTI

Olayı canlı izleyenlerden Skyler Baird, CNN’e verdiği röportajda, “Sadece birkaç metre ötesindeydim, silah sesi geldiğini hemen anladım. Onun kurtulamayacağını hissettim” dedi. Baird, güvenlik önlemlerinin bıçaklı ya da yakın saldırılara karşı yeterli olduğunu, ancak alanın genel olarak “açık ve korumasız” göründüğünü ifade etti.

PROFESYONEL BİR SALDIRI OLDUĞUNA DAİR GÖRÜŞLER

CNN’in güvenlik analisti John Miller, bu saldırının “amatör işi olmadığını” vurguladı. Miller, “Tek atış, tek hedef. Bu, atıcının deneyimli ve planlı olduğunu gösteriyor. Sessizce girip görevini yerine getirip delil bırakmadan çıkmaya çalışmış” şeklinde konuştu. Miller’a göre saldırganın profesyonelliği soruşturmayı zorlaştırsa da, kimliğine ulaşılmasını kolaylaştırabilir.

KIRK’E ÖZGÜRLÜK MADALYASI VERİLECEK

Trump, Charlie Kirk’e gıyaben Özgürlük Madalyası verileceğini açıkladı. Trump, “Törenin tarihi daha sonra açıklanacak ancak çok kalabalık bir tören olacağı kesin” dedi.