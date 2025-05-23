Feci Kaza, Araç Tarlaya Devrildi

KAZA DETAYLARI

Batman’ın Gercüş ilçesinde yaşanan ciddi bir kaza dikkat çekti. Yahya Ö. (48) yönetimindeki hafif ticari araç, Yassıca köyü civarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucunda sürücü ve araçta bulunan Lalihan Ö. (42) ile Zeynep Ö. (11) yaralandı. Yaralılar, Gercüş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen Lalihan Ö. hayatını kaybetti.