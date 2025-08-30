Feci Kaza, Ordu’da Meydana Geldi

FECİ KAZA ÜNYE’DE MEYDANA GELDİ

Feci kaza, Ünye ilçesinin Güzelkale Mahallesi’nde saat 19.00 sularında gerçekleşti. Yusuf Tunçel’in (49) yönetimindeki patpat, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda 25 metre yükseklikten şarampole düştü. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdikten sonra olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, patpatın altında kalan Yusuf Tunçel ve yanındaki Güler Tunçel (55) ile Ayşe Tunçel’in (63) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada ağır yaralanan Burak Asaf Çimen (8), Uhud Ali Çimen (6), Onur Tunçel (8) ve Nurten Tunçel (52), sağlık ekipleri tarafından ilçede bulunan çeşitli hastanelere götürüldü. Tüm müdahalelere rağmen Burak Asaf Çimen, kurtarılamadı.