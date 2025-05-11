Feci Kaza Raporu Çıktı

KAZA VE KURBANLAR HAKKINDA DETAYLAR

Çanakkale-Ezine karayolu Anıtyağ mevkisinde, Ezine’den Çanakkale yönüne giden Oktay Batır’ın kullandığı tomruk yüklü kamyon, kontrolünü kaybederek refüjü aşarak karşı yola devrildi. Bu olay esnasında kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu. Bunların üzerinde Ezine yönüne giden bir otomobil ve İstanbul-İzmir seferini yapan 22 yolcu ile 3 personel taşıyan bir yolcu otobüsü tomruklara çarparak savrulup şarampole girdi. Diğer sürücülerin yaptığı ihbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan 24 yaralının 3’ünün ise kurtarılamadığı bildirildi.

KAMYONUN YÜKLEME DETAYLARI VE SUÇ GEÇmişİ

Kazanın ardından yapılan inceleme raporuna göre, kamyon şoförü Oktay Batır’ın Bayramiç’in Aladağ mevkisindeki Orman İşletme Şefliği’nden, kaza günü saat 09.30’da 22 bin 184 metreküp tomruk yüklediği öğrenildi. İncelemelerde, kamyonun brandasının olduğu ve tonaj aşımının yapılmadığı tespit edildi. Ancak bu kamyona daha önce çeşitli tarihlerde ceza kesildiği, bunlar arasında 30 Mayıs 2024’te “Kara yoluna dökülecek şekilde yük yüklemek” ve 16 Eylül 2024’te “Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak” gibi maddelerin bulunduğu belirtildi. Ayrıca, 9 Nisan’da “Ehliyetsiz şoför ve muayenesiz araç kullanma” suçlarından da ceza yazıldığı aktarıldı. Ek olarak, 13 Nisan’da yine aynı kamyona Bayramiç-Çan kara yolunda muayenesiz ve brandasız araç kullanmaktan ceza kesildiği ifade edildi. 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsünün geçmişte herhangi bir cezası olmadığı ve şoförü Mehmet Altınok’un 11 Ekim 2024 tarihinde “Takograf Dinlenme Süresi’ne uymamak” nedeniyle ceza aldığı belirtildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Kazanın ardından yaşamını yitiren kamyon şoförü Oktay Batır (35), otobüs şoförü Mehmet Altınok (52), muavin Semih Atmaca (23) ve otobüs yolcuları Samettin Kayatekin (64), Orhan Şale (52), Kamile Başkut (64), Fatma Bektaş (68) ve Aynur Kocabey (62) cenazeleri otopsi işlemleri sonrasında memleketlerine gönderildi. Oktay Batır Mersin’de, yolculardan Samettin Kayatekin Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, Kamile Başkut İstanbul’un Esenler ilçesinde, Aynur Kocabey ise Tekirdağ’da bugün öğle vakti toprağa verildi. Otobüs şoförü Mehmet Altınok’un Karabük’ün Safranbolu, muavin Semih Atmaca’nın Balıkesir Burhaniye ve yolculardan Orhan Şale’nin İstanbul Bayrampaşa, Fatma Bektaş’ın ise Tekirdağ’da ikindi namazı sonrası toprağa verileceği bildirildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDEN YARALILAR

Kazanın ardından yaralanan 21 kişiden 15’i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren diğer 6 yaralıdan 3’ünün durumu yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.