Feci Kaza Ünye’de Meydana Geldi

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Feci kaza, saat 19.00 sıralarında Ünye ilçesi Güzelkale Mahallesi’nde gerçekleşti. Yusuf Tunçel (49) kontrolünde bulunan patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 25 metre yükseklikten şarampole düştü. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, patpatın altında kalarak hayatını kaybedenler arasında sürücü Yusuf Tunçel ile yanındaki Güler Tunçel (55) ve Ayşe Tunçel (63) yer aldı. Ayrıca ağır yaralanmış olan Burak Asaf Çimen (8), Uhud Ali Çimen (6), Onur Tunçel (8) ve Nurten Tunçel (52), sağlık ekipleri tarafından ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Ancak, Burak Asaf Çimen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.