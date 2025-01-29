Fed 2025 İlk Faiz Kararını Açıkladı

FED’İN 2025 FAİZ KARARI VE İKTİSADİ GÖRÜNÜM

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının ilk toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Son üç toplantıda toplamda 100 baz puan faiz indiren Fed, bu sefer beklentilere uygun olarak politika faizini %4,25-4,50 aralığında korumuş oldu.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNE DİKKAT

Fed, faiz kararını oy birliğiyle alırken, para politikası metninden enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine dair ifadeyi çıkardı. Yapılan açıklamada, enflasyonun halen yüksek olduğu ve ekonomik görünümün belirsizliğini koruduğu ifadesine yer verildi. Fed’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının etkilerini dikkatli bir şekilde gözlemleyeceği düşünülüyor. Trump, geçtiğimiz hafta Davos’ta “Faiz oranlarının derhal düşürülmesini talep edeceğim” demişti. Ayrıca, Meksika ve Kanada’dan ithal mallara %25 ek vergi getirme planının enflasyonist baskıları artırabileceği vurgulanıyor.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI

Faiz kararının ardından açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin genel anlamda güçlü olduğunu ve faiz politikasında aceleci bir değişikliğe gitme ihtiyacı duymadıklarını söyledi. Powell, Trump’ın faiz talepleri hakkında yorum yapmazken, yemin töreni sonrası Trump ile herhangi bir temaslarının olmadığını ifade etti.

FED’İN GELECEK HESAPLAMALARI

Eylül 2024’te dört faiz indirimi öngören Fed, bu beklentisini iki indirime düşürmüş durumda. Yetkililer, enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığının altını çizerken, gelecekteki faiz adımlarının ekonomik verilere dayalı olarak belirleneceğini söylediler. ABD’de yıllık enflasyon, Haziran 2022’de %9 ile zirve yapmasının ardından, Aralık 2024 itibarıyla %2,9 seviyesine gerilemişti. Ancak Fed, enflasyonda daha fazla iyileşme görmeyi hedefliyor ve bu bağlamda temkinli yaklaşacaklarını belirtiyor.

Kaynak: Bloomberg HT