Fed Faiz Kararını Açıkladı!

KÜRESEL PİYASALARDA FED’İN FAİZ KARARI
Küresel finans ortamında odak noktası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) alacağı para politikası kararlarıydı. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed’in politika faizini sabit tutacağına kesin bir şekilde işaret ederken, toplantıda açıklanacak metin ve Fed Başkanı Powell’ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin piyasa yönünü etkileyebileceği düşünülüyordu.
FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Fed’in kritik faiz kararı sonunda açıklandı. ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentilere uygun bir şekilde değişiklik yapmadan yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmayı seçti.