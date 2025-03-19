Fed Faiz Kararını Açıkladı!

FED’İN POLİTİKA FAİZİ SABİT KALDI

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler kesinleşti. Fed tarafından yapılan açıklamada, para politikası kararının 1’e karşı 11 oy ile alındığı duyuruldu. Açıklamada, Christopher Waller’ın politika faizinin sabit kalmasını desteklediği, ancak mevcut menkul kıymet varlıklarındaki azaltma hızının devam etmesi gerektiği belirtildi.

HEDEF ARALIĞI BELİRLENDİ

Açıklamaya göre, bankanın hedefleri doğrultusunda federal fon oranı hedef aralığı yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildi. Bu durum, Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımlara işaret ediyor.

FAİZ İNDİRİMLERİNDE ARA VERİLDİ

Fed, enflasyondaki olumlu gelişmeler nedeniyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Kasım ve aralık aylarında da faiz oranını 25’er baz puan indiren Fed, ocak ayında art arda yapılan 3 toplantıda faiz indirimlerine ara vererek sabit tutmuştu. ABD’de enflasyon ise Haziran 2022’de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981 yılından beri en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından, son olarak şubat ayında yüzde 2,8 olarak kaydedildi.