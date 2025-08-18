Dünya

Fed Faizi İndirecek Mi? Bölünme Var

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN GÖRÜŞ BİRİKİMİ

Barclays ekonomistleri, Fed’in faiz oranlarını belirleyen FOMC’nin Eylül ayında faiz indirimi yapma konusunda hala bölünmüş olduğunu düşünüyor. Barclays, “Bize göre ana soru FOMC üyelerinin risk dengesinin enflasyondan tam istihdam görevine doğru kaydığı görüşüne sahip olup olmadığıdır.” şeklinde bir açıklama yaptı. Yayımlanan araştırma bülteninde, FOMC üyelerinden Waller, Bowman ve Miran’ın büyük ihtimalle bir indirim isteyecekleri tahmin ediliyor. Cook’un ise Eylül ayında bir indirim yapma olasılığını destekleyen yorumlar yaptığı ifade edildi.

POWELL VE ÜYELERİN ETKİSİ

Fed Başkanı Powell ve üyeler Williams, Jefferson, Barr ve Collins’in Eylül ayında muhtemelen blok halinde oy kullanacağı ve bu durumun sonucu belirleyeceği öngörülüyor. Eğer Powell, Temmuz ayındaki Jackson Hole basın toplantısındaki şahin yorumlarını tekrar ederse, Eylül ayında indirim beklentileri azalabiliyor. Ayrıca, FOMC üyelerinden gelecek açıklamaların piyasa beklentileri ile örtüşmemesi halinde, faiz indirimi olasılığı artma potansiyeline sahip.

