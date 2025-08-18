Fed Faizi İndirecek Mi? Bölünme Var

Barclays ekonomistleri, Fed’in faiz oranlarını belirleyen FOMC’nin Eylül ayında bir faiz indirimi yapma konusunda hala bölünmüş durumuda olduğunu düşünüyor. Barclays, “Bizim için en önemli soru, FOMC üyelerinin risk dengesinin enflasyondan tam istihdam görevine doğru kaydığı görüşünü benimseyip benimsemediğidir.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ekonomistler, FOMC üyelerinden Waller, Bowman ve Miran’ın büyük ihtimalle bir indirim gerçekleşmesinden yana olacaklarını öngörürken, Cook’un da Eylül ayında bir indirim olabileceğini gösteren açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

POWELL VE DİĞER ÜYELERİN OYU BELİRLEYİCİ OLACAK

Fed Başkanı Powell ile diğer üyeler Williams, Jefferson, Barr ve Collins’in Eylül ayında muhtemelen birlik içinde oy kullanacakları ve bu oyların sonucu belirleyeceği tahmin ediliyor. Powell’ın Temmuz ayında Jackson Hole etkinliğinde yaptığı sert yorumları yinelemesi durumunda Eylül ayında indirim beklentileri azalabilmekte. Bunun yanı sıra, FOMC üyelerinin yapacağı açıklamaların piyasa beklenteleriyle çelişmemesi halinde faiz indirimi ihtimali artış gösterebilir.