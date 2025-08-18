Fed Faizi İndirimi Tartışmaları Devam Ediyor

FOMC’DE FAİZ İNDİRİMİ İÇİN HENÜZ BİR KARAR VERİLMEDİ

Barclays’in ekonomistleri, Fed’in faiz oranlarını belirleyen FOMC’nin Eylül’de bir faiz indirimine gidip gitmeyeceği konusunda henüz net bir görüş birliğine ulaşamadığını ifade ediyor. Barclays, “Bize göre ana soru FOMC üyelerinin risk dengesinin enflasyondan tam istihdam görevine doğru kaydığı görüşüne sahip olup olmadığıdır.” şeklinde bir açıklama yaptı.

FOMC ÜYELERİNE GÖRE FAİZ İNDİRİMİ YAKINDA MÜMKÜN OLACAK

Ekonomistler, FOMC üyeleri Waller, Bowman ve Miran’ın büyük olasılıkla bir faiz indiriminden yana olacağını öngörüyor. Ayrıca, Cook’un Eylül ayında bir indirim yapma ihtimaline dair olumlu yorumlar yaptığını belirttiler. Fed Başkanı Powell ve diğer üyeler Williams, Jefferson, Barr ve Collins’in ise Eylül’de muhtemelen blok halinde oy kullanacağı düşünülüyor. Bu üyelerin görüşleri, nihai karar üzerinde etkili olabilir.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI FAİZ BEKLENTİLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Powell’ın Temmuz ayında Jackson Hole’daki basın toplantısında yaptığı şahin yorumları tekrarlaması durumunda, Eylül ayındaki indirim beklentilerinin azalabileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte, FOMC üyelerinden gelecek açıklamaların piyasa beklentileriyle örtüşmesi durumunda faiz indirimi olasılığı artabilir.