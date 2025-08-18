Fed Faizi İndirir Mi? Komite Bölünmüş

FOMC’DE GÖRÜŞ BİRLİĞİ YOK

Barclays ekonomistleri, Fed’in faiz oranlarını belirlemekle görevli FOMC’nin Eylül ayında bir faiz indirimi yapma konusunda hala bölünmüş olduğunu düşünüyor. Barclays, “Bize göre ana soru FOMC üyelerinin risk dengesinin enflasyondan tam istihdam görevine doğru kaydığı görüşüne sahip olup olmadıklarıdır.” değerlendirmesini yapıyor.

FOMC ÜYELERİNDEN BEKLENTİLER VAR

Bir araştırma bülteni yayımlayan ekonomistler, FOMC üyeleri arasında Waller, Bowman ve Miran’ın muhtemelen bir indirimden yana olacağını öngörüyor. Ayrıca, Cook’un Eylül ayında bir indirim olabileceğini ima eden açıklamalar yaptığını ifade ettiler. Fed Başkanı Powell ve üyeleri Williams, Jefferson, Barr ve Collins’in ise Eylül ayında büyük ihtimalle blok halinde oy kullanması bekleniyor ve bu oyların sonucu etkileyeceği düşünülüyor.

EYLÜL AYI BEKLENTİLERİ

Eğer Powell, Temmuz ayında Jackson Hole’da yaptığı basın toplantısındaki şahin yorumlarını yineleyecek olursa, Eylül ayında faiz indirim beklentilerinin azalabileceği belirtiliyor. Öte yandan, FOMC üyelerinden gelecek açıklamaların piyasa beklentilerine uyması durumunda faiz indirimi olasılığının artabileceği vurgulanıyor.