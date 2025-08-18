Fed’in Eylül’deki Faiz İndirimi Belirsiz

FOMC ÜYELERİ ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Barclays ekonomistleri, Fed’in faiz oranlarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC), Eylül ayında bir faiz indirimi yapma konusunda hâlâ bölünmüş bir görüş sergilediğini belirtiyor. Barclays, “Bize göre ana soru, FOMC üyelerinin risk dengesinin enflasyondan tam istihdam görevine doğru kaydığı görüşüne sahip olup olmadığıdır.” ifadesinde bulundu.

FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ ÜZERİNE ÖNGÖRÜLER

Ekonomistler, bir araştırma bülteni yayınlayarak, FOMC üyelerinden Waller, Bowman ve Miran’ın büyük olasılıkla bir faiz indirimi yönünde oy kullanacaklarını öngörüyor. Ayrıca, Cook’un Eylül ayı için bir indirim ihtimaline yönelik imalarla yorumlar yaptığını da vurguladılar. Fed Başkanı Powell ve üyeler Williams, Jefferson, Barr ve Collins’in ise Eylül ayında blok olarak oy kullanması bekleniyor ve bu durumun sonuçları belirleme potansiyeli yüksek.

POWELL’IN YORUMLARI ETKİLEYİCİ OLACAK

Powell’ın, Temmuz ayında Jackson Hole’da gerçekleştirdiği basın toplantısındaki şahin yorumları tekrar etmesi durumunda, Eylül ayında bir faiz indirimi beklentilerinin azalabileceği öngörülüyor. Ancak, FOMC üyelerinden gelecek açıklamalar piyasa beklentilerine ters düşmezse, faiz indirimi olasılığı artıyor.