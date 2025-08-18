Fed’in Faiz İndiriminde Bölünme Var

FAİZ İNDİRİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER

Barclays’ın ekonomistleri, Federal Reserve’in faiz oranlarını belirleyen FOMC’nin Eylül ayında bir faiz indirimi yapma durumu hakkında fikir ayrılıkları yaşadığını düşünüyor. Barclays, “Bize göre ana soru FOMC üyelerinin risk dengesinin enflasyondan tam istihdam görevine doğru kaydığı görüşüne sahip olup olmadığıdır.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ekonomistler, FOMC üyeleri Waller, Bowman ve Miran’ın büyük ihtimalle bir indirimden yana olacaklarını tahmin ediyor. Aynı şekilde, Cook’un da Eylül ayında bir indirim olabileceğine dair ipuçları verdiğini belirtiyorlar.

POWELL VE DİĞER ÜYELERİN ROLÜ

Fed Başkanlığı görevini yürüten Powell ve diğer üyeler Williams, Jefferson, Barr ve Collins’in Eylül ayında muhtemelen birlikte oy kullanacakları ve bu durumun, olası bir indirim sonucunu büyük ölçüde etkileyeceği öngörülüyor. Eğer Powell, Temmuz ayında Jackson Hole’da yaptığı basın toplantısındaki agresif tutumunu yeniden ortaya koyarsa, Eylül ayında bir indirim beklentileri azalabilir. Ayrıca, FOMC üyelerinin yapacağı açıklamalar piyasa beklentilerine uyum sağlarsa, faiz indirimi ihtimalinin artabileceği bildiriliyor.