Federal Mahkeme, Google’ın Chrome Satışını Reddetti

GOOGLE’A KARŞI AÇILAN DAVADA DİKKAT ÇEKEN KARAR

ABD’de federal mahkeme, Google’a yönelik açılan antitröst davasında çarpıcı bir karar aldı. Washington DC Bölge Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’nın Google’ın Chrome internet tarayıcısını satışına yönelik talebini reddetti. Mahkeme, şirketin Chrome’u veya Android işletim sistemini elden çıkarmasının gerekli olmadığına vurgu yaptı. Kararda, Google’ın bu ürünleri yasa dışı kısıtlamalar için kullanmadığı belirtilirken, davacıların satış talebiyle “aşırıya kaçtığı” ifade edildi.

DAHA FAZLA REKABETİ TEŞVİK EDİYOR

Kararda, Google’ın bazı uygulamalarının cihazlara önceden yüklenmesi veya yerleştirilmesi için dağıtım ortaklarına yaptığı ödemeleri durdurması gerekmediği vurgulandı. Ayrıca, şirketin nitelikli rakipleriyle belirli arama endeksi ve kullanıcı etkileşimi verilerini paylaşmasının rekabeti teşvik edeceği ifade edildi. Bu durum, pazar dinamiklerini olumlu etkileyebilecek nitelikte görüldü.

ANTİTRÖST DAVASI DETAYLARI

ABD Adalet Bakanlığı, 24 Ocak 2023 tarihinde yaptığı bir açıklama ile California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla birlikte Google’a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde antitröst davası açtığını duyurmuştu. Açıklamada, Google’ın dijital reklam teknolojisi ürünlerini tekeline aldığı ve sektördeki hakimiyetine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak amacıyla rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

SON 15 YILDAKİ ETKİLER

Son 15 yılda Google’ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı ifade edildi. Şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarıldı. Açıklamada, Google’ın sektördeki hakimiyetini pekiştiren rekabeti olumsuz etkileyen davranışlarına da dikkat çekildi. Ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı, geçen yılın kasım ayında da bir federal yargıçtan Google’ı Chrome internet tarayıcısını satmaya zorlamasını talep etmişti.