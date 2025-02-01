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Felç Riski Herkes İçin Geçerli

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YALNIZCA BİR BAŞ AĞRISIYLA BAŞLADI

Avustralya’nın Queensland bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki sağlıklı sağlık görevlisi Tina Holt, 2016 yılında bir sabah bir arkadaşıyla brunch sonrası eve dönerken beklenmedik bir baş ağrısı hissetti. İlk olarak zararsız gibi görünen bu baş ağrısı, dakikalar içinde Tina’nın bedeni ile beyninin iletişim problemleri yaşamasına yol açtı ve telefonunun ekranını kaydırıp açmakta zorluk çekmeye başladı.

FELÇ GEÇİRDİĞİ KENDİSİNE ANLAŞILDI

Felç Vakfı’na verdiği demeçte, Tina’nın aynı mesleği icra eden arkadaşının da durumun ciddiyetini kavradığını belirtti. Arkadaşının ondan gülümsemesini istemesi üzerine, gülümseyemeyince felç geçirdiğini anladıklarını ifade etti.

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