Fenerbahçe 0-0 Göztepe ile berabere

Fenerbahçe, ligde yeni sezonun ilk karşılaşmasını gerçekleştirdi. İlk haftada planlanan Alanyaspor maçı, Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle ertelendiği için sarı-lacivertliler, ikinci haftada Göztepe ile deplasmanda bir araya geldi. Bu önemli karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetti ve bitiş düdüğüyle mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe’de, Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür, tedbir amaçlı olarak İzmir’e götürülmedi. Çağlar Söyüncü, Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

MAÇTAKİ ÖNEMLİ DAKİKALAR

Karşılaşmanın 43. dakikasında Mourinho, soyunma odasına gitmeyi tercih etti. Maçta toplam 3 kırmızı kart çıkarırken, 90+4. dakikada Fenerbahçe, Talisca ile penaltı kullanma şansı buldu ancak bu fırsatı değerlendiremedi. Fenerbahçe’nin maç boyunca gerçekleştirdiği tek isabetli şut, Talisca’nın kullandığı penaltı vuruşu oldu.

88. dakikada başlayan ilk devrede, maçta bazı kritik anlar yaşandı. 1. dakikada mücadele başladı, 20. dakikada Youssef En-Nesyri bir faul sonucunda sarı kart gördü. 40. dakikada Göztepe’den Dennis’e, 42. dakikada Fenerbahçe’den Jhon Duran’a sarı kart çıktı. Maçın dördüncü sarı kartı ise Göztepe’den Arda Okan’a 43. dakikada verildi. İlk yarı, 45+2. dakikada sona erdi.

İkinci yarıda 53. dakikada Göztepe’den Juan sarı kart gördü. 59. dakikada Fenerbahçe’den Oosterwolde, 61. dakikada ise Göztepe’den Juan, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. İtirazları nedeniyle İsmail Köybaşı da yedek kulübesinde kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 75. dakikada Fenerbahçe’de Semedo ve Duran’ın yerine Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu. 85. dakikada Jayden Oosterwolde, ikinci kırmızı kartını gördü.

90. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından 90+3’te penaltı kazandı, ancak 90+4. dakikada Talisca’nın vurduğu penaltı, defans oyuncularının müdahalesiyle sonuçsuz kaldı. Maç, 90+6. dakikada sona erdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda’nın Feyenoord ekibiyle oynanan ikinci karşılaşmaya göre Süper Lig’deki sezonun açılış maçına 1 değişiklikle sahada yer aldı. Mert Müldür’ün kadroda yer almamasıyla Yusuf Çiçek, ilk 11’deki yerini aldı. Göztepe ise Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapma hedefinde.

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri