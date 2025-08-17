Fenerbahçe 0-0 Göztepe ile berabere kaldı

FENERBAHÇE LİGDE YENİ SEZONU AÇTI

Fenerbahçe, ligdeki yeni sezonunu başlattı. İlk haftadaki Alanyaspor maçı, Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeni ile ertelendi. Sarı lacivertliler, sezonun ikinci haftasında Göztepe deplasmanına gitti. Maçı hakem Yasin Kol yönetti ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür, tedbir amacıyla İzmir’e götürülmedi. Ayrıca, Çağlar Söyüncü, Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic, teknik heyetin kararıyla kadroda yer almadı. Maçın 43. dakikasında Mourinho, soyunma odasına gitti. Karşılaşmada 3 kırmızı kart gösterilirken, 90+4’te Fenerbahçe penaltı atışında Talisca ile fırsatı değerlendiremedi. Maç boyunca Fenerbahçe’nin yalnızca bu penaltı vuruşu isabetli şut olarak kaydedildi.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1′ Maç başladı.

20′ Youssef En-Nesyri, Bokele’ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

40′ Göztepe’de Dennis sarı kart aldı.

42′ Fenerbahçe’den Jhon Duran, sarı kart gördü.

43′ Maçın dördüncü sarı kartı Göztepe’den Arda Okan’a çıktı.

45+2′ İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

53′ Göztepe’de Juan sarı kart aldı.

59′ Oosterwolde sarı kart gördü.

61′ Göztepe’de Juan, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. İtirazları nedeniyle İsmail Köybaşına da yedek kulübesinde kırmızı kart gösterildi.

75′ Fenerbahçe’de Semedo ve Duran oyundan alındı, yerine Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci girdi.

85′ Jayden Oosterwolde, ikinci sarı kartından dolayı ikinci kırmızı kartını gördü.

87′ En-Nesyri’nin yerine Cenk Tosun oyuna girdi.

89′ Göztepe’de Bokele, Talisca’ya yaptığı faul sonrası sarı kart aldı.

90+3′ Fenerbahçe, VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı.

90+4′ Talisca’nın şutunu kaçırmasıyla Fenerbahçe penaltıyı değerlendiremedi.

90+6 Maç sona erdi.

FENERBAHÇE’DE TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda’nın Feyenoord ekibiyle oynadığı ikinci karşılaşmaya kıyasla Süper Lig’deki bu sezonki ilk maçına 1 değişiklikle çıktı. Mert Müldür’ün yerini Yusuf Çiçek aldı ve ilk 11’de yer buldu. Ev sahibi Göztepe, 2’de 2 peşindeydi. Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 yenerek sezonu açan sarı kırmızılılarda, teknik direktör Stoilov oyuncularından daha fazlasını talep ediyor.

İLK 11’LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri