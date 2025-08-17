Fenerbahçe 0-0 Göztepe ile berabere kaldı

MÜCADELEDE GOL SESİ YOK

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk maçında ligde Alanyaspor ile karşılaşmasının ertelenmesinin ardından Göztepe deplasmanında önemli bir mücadeleye çıktı. Bu karşılaşmanın hakemliği Yasin Kol üstlendi. Maçın sonucunda, Fenerbahçe ve Göztepe 0-0’lık eşitlikle sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertli ekipte tedbir amaçlı olarak Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür İzmir’e götürülmedi. Ayrıca teknik heyetin kararıyla, Çağlar Söyüncü, Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic kadroda yer almadı. Karşılaşmanın 43. dakikasında teknik direktör Mourinho soyunma odasına gitti. Maçta toplamda 3 kırmızı kart çıkarken, Fenerbahçe 90+4’te Talisca ile penaltıdan yararlanamadı. Talisca’nın bu penaltı vuruşu, Fenerbahçe’nin maç boyunca yaptığı tek isabetli şut oldu.

MAÇTAKİ ÖNEMLİ DAKİKALAR

Maçın başlama düdüğünden hemen sonra yaşanan heyecanın ardından ilk sarı kart, 20. dakikada Youssef En-Nesyri’ye çıktı. Göztepe’den Dennis, 40. dakikada sarı kart gördü. Devam eden dakikalarda, Fenerbahçe’den Jhon Duran ve Göztepe’den Arda Okan da sarı kartla cezalandırıldı. İlk yarının sonuna gelindiğinde, 45+2’de devre sona erdi.

İkinci yarıda, 53. dakikada Göztepe’den Juan sarı kart gördü. 59. dakikada Oosterwolde de sarı kart gördü. 61. dakikada, Juan ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İtirazlar sonucunda yedek kulübesinden İsmail Köybaşı da kırmızı kart gördü. 75. dakikada Fenerbahçe’de Semedo ve Duran oyundan alındı, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci oyun girdi. 85. dakikada Jayden Oosterwolde ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. 89’da Göztepe’den Bokele, Talisca’ya yaptığı faul sonrası sarı kart aldı. 90+3’te VAR incelemesinin ardından Fenerbahçe penaltı kazandı ancak 90+4’te Talisca’nın şutu ile bu fırsatı değerlendiremedi. Maç, 90+6’da sona erdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord karşılaşmasından sonra Süper Lig’deki ilk maça 1 değişiklikle çıktı. Mert Müldür’ün yerine Yusuf Çiçek ilk 11’de yer aldı. Ev sahibi Göztepe ise sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor’u 3-0 yenerek 2’de 2 peşinde koşuyor. Teknik direktör Stoilov, oyuncularından daha iyi performans bekliyor.

İLK 11’LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri