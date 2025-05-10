Fenerbahçe 4-1 Galibiyetiyle Mutlu Değil

Fenerbahçe’nin Başakşehir Galibiyeti Spor Yazarlarında Farklı Görüşler Oluşturdu

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir’i deplasmanda 4-1’lik skorla geçti. Mert Müldür, Milan Skriniar, Youssef En-Nesyri ve Oğuz Aydın’ın attığı gollerle elde edilen bu galibiyet, sarı-lacivertlilere 3 puanı kazandırdı. Ancak spor yazarları, bu farklı sonuçla sonunda Fenerbahçe’nin oyun disiplini, Mourinho’nun kadro değişiklikleri ve takım içindeki gerilimlere odaklandı. İşte bu bağlamda yazarların değerlendirmeleri:

FAİK ÇETİNER: GALİBİYET VAR, MUTLULUK YOK!

Fanatik yazarı Faik Çetiner, Fenerbahçe’nin galibiyetine rağmen taraftar ve takım içinde bir mutluluk eksikliği olduğuna dikkat çekti. Diego Carlos’un ilk yarıda sergilediği kötü performansı “futbolcu mu, güreşçi mi?” sözleriyle eleştiren Çetiner, Tadic ile Talisca’nın saha içindeki kavgasının takım içindeki gerilimleri yansıttığını ifade etti. Çetiner, “Mourinho’nun devre arasında Carlos’u çıkarıp Osayi’yi defansa çekmesi maçı çevirdi. Ancak bu takım zorlu bir deplasmanı farklı kazanıyor ama ne sevinen var, ne mutlu olan. Neden acaba? Mourinho’ya sorsak, bizi aydınlatır mı?” şeklinde sorular yöneltti.

MEHMET ALİ SABUNCU: HATALARDAN DERS ALINMALI

Fanatik yazarı Mehmet Ali Sabuncu, Fenerbahçe’nin kadro istikrarına acil ihtiyaç duyduğunu vurguladı. “Lig bitti gibi, ancak aynı hatalar devam edecek öyle görünüyor. Kadroya fazla dokunmayın. Kaleci, forvet, orta saha ve Skriniar’ı ekleyerek transferi kapatın” önerisinde bulunan Sabuncu, Mourinho ile devam etme kararını olumlu bulduğunu ifade etti. Taraftara seslenerek, “Takımlarının çok sponsoru var ama rakiplerinin Şampiyonlar Ligi’ne başlaması fark yaratıyor” dedi.

SERKAN AKCAN: KAOS ORTAMINDA DİKKAT!

Fanatik yazarı Serkan Akcan, Mourinho’nun kadro rotasyonlarının Fenerbahçe’yi türbülansa soktuğunu belirtti. Galatasaray’a karşı oynanan Türkiye Kupası yarı finalindeki yenilginin ardından başlayan 7-8 oyuncu değişikliği furyasının Başakşehir maçında da devam ettiğini ifade eden Akcan, “Talisca ile Tadic kavgası kaos yaratır. Carlos-Samuel değişikliği maçı çevirdi, ancak Fenerbahçe’nin 87 puanla sezonu kapatması Galatasaray’ın 4 puan almasına bağlı” şeklinde yorumunu yaptı.