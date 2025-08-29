Fenerbahçe, Aktürkoğlu’nu resmen duyurdu

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI

Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olduğunu resmi olarak duyurdu. Fenerbahçe’nin, Aktürkoğlu için 22,5 + 2,5 milyon euro değerinde bir bonservis ödeyeceği bilgisi verildi. Yapılan açıklamada, “Galatasaray’ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu şartlar hakkında bilgi verilmiştir.” ifadesine yer verildi. Aktürkoğlu, kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

SOSYAL MEDYADAN GALATASARAY’I KALDIRDI

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını silerek dikkat çekti. Ayrıca, Galatasaray’ın sosyal medya üzerinden Aktürkoğlu’nu takip etmediği görüldü.

FENERBAHÇE’YE GOL ATMIŞTI

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta sahaya çıkan Aktürkoğlu, toplamda 462 dakika süre aldı ve tek golünü Fenerbahçe’ye atarak sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesine sebep oldu. Milli yıldız, Fenerbahçe’ye attığı gol sonrası sevinç yaşamayı tercih etmedi.