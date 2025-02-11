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Spor

Fenerbahçe, Anderlecht İçin Hazırlıklara Başladı

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İDMANIN BAŞLANGICI

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri yaparak antrenmana devam etti.

PASTAN DİALOG VE ÇİFT KALE MAÇ

İdmanın ilerleyen kısımlarında futbolcular pas çalışması yaptı. Günün antrenmanı, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

REJENERASYON ÇALIŞMASI

Alanyaspor maçında ilk 11’de yer alıp 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

SON HAZIRLIKLAR

Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları antrenmanla RSC Anderlecht maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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