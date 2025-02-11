Fenerbahçe, Anderlecht İçin Hazırlıklara Başladı

İDMANIN BAŞLANGICI
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri yaparak antrenmana devam etti.
PASTAN DİALOG VE ÇİFT KALE MAÇ
İdmanın ilerleyen kısımlarında futbolcular pas çalışması yaptı. Günün antrenmanı, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
REJENERASYON ÇALIŞMASI
Alanyaspor maçında ilk 11’de yer alıp 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.
SON HAZIRLIKLAR
Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları antrenmanla RSC Anderlecht maçının hazırlıklarını tamamlayacak.