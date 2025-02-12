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Spor

Fenerbahçe, Anderlecht İle Karşılaşacak

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FENERBAHÇE’NİN AVRUPA LİGİ HEDEFİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunun ilk karşılaşmasında, 13 Şubat Perşembe akşamı Belçika’nın Anderlecht takımını ağırlıyor. Mücadele, Ülker Stadı’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.45’te başlayacak. Bu önemli maçı yönetecek olan Nikola Dabanovic, Karadağ kökenli bir hakemdir.

MÜCADELENİN HAKEM KADROSU

Karşılaşmanın hakem kadrosunda Nikola Dabanovic’e, Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic gibi yardımcı hakemler eşlik edecek. Ayrıca, dördüncü hakemlik görevini Milos Boskovic üstlenecek. Maçta VAR sisteminde Almanya’dan Pascal Müller, AVAR sisteminde ise Robert Schröder yer alacak. Bu hakem kadrosu, karşılaşmanın adil ve düzenli bir şekilde sürdürülmesini amaçlayacak.

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