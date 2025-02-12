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Spor

Fenerbahçe Anderlecht Maçı İçin Hazır

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FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Fenerbahçe, 13 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Belçika’nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak ve bu önemli karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Jose Mourinho’un yönetiminde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık bir şekilde, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında iki grup halinde pas çalışması yapıldı. Basına kapalı olan bölümde ise takım taktik organizasyonları üzerinde duruyor.

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