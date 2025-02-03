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Spor

Fenerbahçe, Angola’lı Jilson Bango’yu Transfer Etti

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FENERBAHÇE YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye kararlı adımlarla devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, en son İspanya Ligi temsilcisi Casademont Zaragoza’da mücadele eden 26 yaşındaki pivot Jilson Bango’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

JILSON BANGO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza forması giyen Angolalı pivot Jilson Bango ile 2026-2027 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı” şeklinde bilgilere yer verildi. Fenerbahçe, bu transferle birlikte kadrosunu güçlendiriyor ve yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.

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