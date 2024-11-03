More
Spor

Fenerbahçe Asbaşkanı Açıklama Yaptı

fenerbahce-asbaskani-aciklama-yapti

ACUN ILICALI’NIN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor’u 3-2 yendikleri maç sonrası bazı açıklamalar yaptı. Öncelikle Trabzon emniyetine teşekkür eden Ilıcalı, “Çok güzel önlemler aldılar. Ama önlemi almayı gerektirecek bir durum da olmadı” dedi.

TANSİYONUN DÜŞMESİ

Ilcalı, tansiyonun düşmesini istediklerinin altını çizdi ve “Rekabeti saha içinde ölümüne yapalım ama dışına çıkmasın” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yaşanan hakem sorunlarına da değinerek, “Yeni bir hakem rezaleti diyeceğim. İnancım kalmadı” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Balon Balığına Dikkat: Mezgitle İlgili Uyarılar

Antalya'da, 'pişirmeye hazır mezgit' adıyla satılan balığın fiyatı 250-300 lira, ancak bu balığın aslında zehirli balon balığı olabileceği uyarısı yapıldı.
Manşet

Alman Hakem Beşiktaş-Malmö Maçında Görevde

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö karşılaşmasının hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski olarak belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.