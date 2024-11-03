Fenerbahçe Asbaşkanı Açıklama Yaptı

ACUN ILICALI’NIN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor’u 3-2 yendikleri maç sonrası bazı açıklamalar yaptı. Öncelikle Trabzon emniyetine teşekkür eden Ilıcalı, “Çok güzel önlemler aldılar. Ama önlemi almayı gerektirecek bir durum da olmadı” dedi.

TANSİYONUN DÜŞMESİ

Ilcalı, tansiyonun düşmesini istediklerinin altını çizdi ve “Rekabeti saha içinde ölümüne yapalım ama dışına çıkmasın” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yaşanan hakem sorunlarına da değinerek, “Yeni bir hakem rezaleti diyeceğim. İnancım kalmadı” şeklinde konuştu.