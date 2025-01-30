Fenerbahçe Avrupa’da Yoluna Devam Ediyor

FENERBAHÇE, MİDTJYLLAND İLE BERABERE KALDI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 8. ve son hafta mücadelesinde Danimarka’nın Midtjylland takımı ile karşılaştı. MCH Arena’da oynanan bu karşılaşma, 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

MAÇIN GELİŞİMİ

Fenerbahçe’nin golleri 39. dakikada Youssef En-Nesyri ile 47. dakikada Edin Dzeko’dan geldi. Midtjylland ise, 27. dakikada Ousmane Diao ve 86. dakikada Byskov ile fileleri havalandırdı. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 10’a çıkararak UEFA Avrupa Ligi’ni 24. sırada tamamladı.

SON 16 PLAY-OFF TURUNA YÜKSELİYOR

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde adını ilk 24 takım arasına yazarak son 16 play-off turuna yükselmeyi başardı.