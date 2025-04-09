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Fenerbahçe Ayrılığı Duyurdu: Yollar Ayrıldı

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VOLEYBOLDA SERİDE İLK MAÇ TAMAMLANDI

Voleybol Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray, Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği bu serinin ikinci maçı ise 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE’DE DEĞİŞİM YAŞANDI

Bu yenilginin ardından Fenerbahçe’de önemli bir gelişme meydana geldi. Sarı-lacivertli kulüp, başantrenör Marco Fenoglio, yardımcı antrenör Stefano Micoli ve kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın; Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır. Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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