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Fenerbahçe, Başakşehir Hazırlıklarına Başladı

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FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Süper Lig’in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, antrenmanlara başlamış durumda. Sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgilere göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho eşliğinde gerçekleştirilen antrenman, salonda core hareketleriyle giriş yaptı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile devam eden idman, pas organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Beşiktaş derbisinde ilk 11’de yer alan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular, yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparak antrenmanı sonlandırdı. Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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