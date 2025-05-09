Fenerbahçe, Başakşehir’i 4-1 yendi

35. HAFTA MÜCADELESİ

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Ligin 35. hafta karşılaşmasında, Çağdaş Atan’ın yönettiği Başakşehir ile Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, hakem Burak Pakkan’ın düdüğüyle Fatih Terim Stadyumu’nda bir araya geldi. Sarı-lacivertli konuk takım, 4-1’lik sonuçla rakibini mağlup etti.

FENERBAHÇE’NİN GOLLERİ

Fenerbahçe’yi galibiyete taşıyan goller, 44. dakikada Mert Müldür, 60’ta Milan Skriniar, 87’de Youssef En-Nesyri ve 90+4’te Oğuz Aydın tarafından kaydedildi. Başakşehir’in tek golü ise 90+1’de Ömer Faruk Beyaz’dan geldi.

LİVAKOVIC’TEN MUHTEŞEM PERFORMANS

Başakşehir’de Krzysztof Piatek, 20. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Polonyalı forvetin şutunu başarılı kaleci Dominik Livakovic kurtardı ve gol olmasına engel oldu.

Fenerbahçe’de sarı kart gören iki oyuncu, Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, cezalı duruma düştü. Bu futbolcular, gelecek hafta sahada yer alamayacak.

PUNTANIN ARTIRILMASI

Fenerbahçe, bu galibiyetin ardından puanını 78’e yükseltti ve ligde bir hafta aradan sonra kazanmış oldu. Son üç maçta ikinci mağlubiyetini alan Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Fenerbahçe’nin Başakşehir karşısında elde ettiği bu sonuç, Galatasaray’ın bu hafta şampiyonluğunu ilan etme ihtimalini ortadan kaldırdı.

SIRADAKİ KARŞILAŞMALAR

Süper Lig’in bir sonraki haftasında, Fenerbahçe sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.