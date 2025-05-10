Fenerbahçe, Başakşehir’i 4-1 Yendi

2024-2025 SEZONUNDA FENERBAHÇE HEYECANI

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 35. hafta maçında, Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Fenerbahçe, hakem Burak Pakkan’ın düdüğüyle Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Konuk takım sarı-lacivertliler, rakibini 4-1’lik skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE GOLLERİYLE RAKİBİNİ FARKLA GEÇTİ

Fenerbahçe’nin galibiyetini sağlayan goller; 44. dakikada Mert Müldür, 60. dakikada Milan Skriniar, 87. dakikada Youssef En-Nesyri ve 90+4. dakikada Oğuz Aydın tarafından kaydedildi. Başakşehir’in tek golü ise 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz’dan geldi.

LIVAKOVIC’İN BAŞARILI PERFORMANSI

Başakşehir’de Krzysztof Piatek, 20. dakikada bir penaltı fırsatından yararlanamadı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda kaleci Dominik Livakovic, gole izin vermedi.

Fenerbahçe’de sarı kart gören Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, cezalı duruma düştü. Bu iki isim, gelecek hafta oynanacak maçta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE’NİN PUANI 78’E YÜKSELDİ

Alınan bu sonuçla Fenerbahçe, ligde bir hafta aradan sonra kazanarak puanını 78’e yükseltti. Son üç haftada ikinci mağlubiyetini yaşayan Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU İLERLEYİŞİ DURDU

Fenerbahçe’nin Başakşehir karşısındaki zaferi, Galatasaray’ın bu hafta şampiyonluğunu ilan etme şansını ortadan kaldırdı.

SIRADAKİ MAÇLARDA NELER OLACAK?

Süper Lig’in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile mücadele edecek. Başakşehir ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.