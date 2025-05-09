Fenerbahçe, Başakşehir’i 4-1 yendi

FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR’İ FARKLI GEÇTİ

Süper Lig’deki 2024-2025 sezonu heyecan dolu bir şekilde devam ediyor. Ligin 35. haftasında, Çağdaş Atan’ın yönetimindeki Başakşehir ile Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Fenerbahçe, hakem Burak Pakkan’ın düdüğünün çalmasıyla Fatih Terim Stadyumu’nda bir araya geldi. Konuk takım sarı-lacivertliler, rakibini 4-1’lik skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE, GALİBİYETİ GÖLLERLE PERÇİNLERKEN

Fenerbahçe’nin galibiyetine katkı sağlayan goller, 44. dakikada Mert Müldür, 60. dakikada Milan Skriniar, 87. dakikada Youssef En-Nesyri ve 90+4. dakikada Oğuz Aydın’dan geldi. Başakşehir, yalnızca 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz’la skor üretebildi.

LİVAKOVİC’TEN KURTARIŞ

Başakşehir’de Krzysztof Piatek, 20. dakikada kazanılan penaltıyı değerlendiremedi. Polonyalı futbolcunun vuruşunu kaleci Dominik Livakovic başarıyla önledi.

Fenerbahçe’de sarı kart gören Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, cezalı duruma düştü ve bu iki futbolcu gelecek hafta mücadelelerde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE PUANINI ARTIRDI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde bir hafta sonra galip gelerek puanını 78’e yükseltti. Son üç haftada ikinci kez mağlup olan Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI KALMADI

Fenerbahçe’nin bu galibiyetiyle Galatasaray’ın bu hafta şampiyonluğunu ilan etme fırsatı ortadan kalktı.

GELECEK MAÇLAR

Süper Lig’in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir ise Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.