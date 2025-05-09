Fenerbahçe, Başakşehir’i 4-1 yendi

FENERBAHÇE’NİN GALİBİYETİ

Süper Lig’de devam eden 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligin 35. hafta mücadelesinde, Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, hakem Burak Pakkan’ın düdüğü ile Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştı. Konuk takım Fenerbahçe, bu maçı 4-1’lik skorla kazandı.

GOLLERİN DAĞILIMI

Fenerbahçe’nin galibiyeti, Mert Müldür’ün 44. dakikada attığı golle başlamış oldu. Bunu, 60. dakikada Milan Skriniar’ın, 87. dakikada Youssef En-Nesyri’nin ve 90+4. dakikada Oğuz Aydın’ın golleri takip etti. Başakşehir’in tek golü ise 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz’dan geldi.

PENALTI KAÇTI

Başakşehir, 20. dakikada Krzysztof Piatek ile penaltı atışı kullandı fakat kaleci Dominik Livakovic, Polonyalı futbolcunun vuruşunu kurtararak gole izin vermedi.

CEZALI OYUNCULAR

Fenerbahçe’de, sarı kart gören Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak olan karşılaşmada takımda yer alamayacak.

PUNTAN YÜKSELİŞ

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde bir hafta sonra galip geldi ve puanını 78’e çıkardı. Başakşehir ise son üç haftada ikinci mağlubiyetini alarak 51 puanda kaldı.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Fenerbahçe’nin kazandığı bu maç, Galatasaray’ın bu hafta şampiyonluğunu ilan etme olasılığını ortadan kaldırdı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig’in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor ile sahasında karşılaşacak. Başakşehir ise Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.