Fenerbahçe Başkanı A. K. Tarih Verdi

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KONUSUNDA AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yeni teknik direktörle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam Luciano Spalletti’ye öneride bulunduklarını ancak bu sezon takım çalıştırmayı tercih etmediğini dile getiren Koç, “3-4 yabancıyla görüşüyoruz. Ama yerli olacaksa bence hakkıdır, İsmail Kartal olmalıdır. Camianın içinde olsun diyen kadar olmasın diyen de var.” ifadelerini kullandı.

KADRO HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Ali Koç, bu sezon kadronun belki de tarihteki en güçlü hali olduğunu belirtti. Europa ligindeki beklentilerin yüksek olduğunu ifade eden Koç, “Her maçta 11 oyuncunun 8-9’u yabancı olacak. Bu nedenle yabancıların yönetimi, yıldızların yönetimi ve Avrupa tecrübesi öne çıkıyor.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Alman ekolü isteği olanların da bulunduğunu belirterek, “1-2 gün içinde yeni hocamızı açıklayacağız. Kolay bir karar değil. Yerlinin de yabancının da artıları ve eksileri var.” sözlerini kullandı.