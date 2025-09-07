Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Tarih Verdi

FENERBAHÇE BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yeni teknik direktör arayışlarına dair bilgiler verdi. İtalyan teknik direktör Spalletti’ye teklif sunmalarına rağmen, bu sezon takım çalıştırmak istemediğini ifade etti. Koç, “3-4 yabancıyla görüşüyoruz. Ama yerli olacaksa bence hakkıdır, İsmail Kartal olmalıdır. Camianın içinde olsun diyen kadar olmasın diyen de var” şeklinde konuştu.

KADRODA TARİHİ GÜÇ

Ali Koç, bu sezonki kadronun “belki de tarihteki en kuvvetli kadromuz” olduğunu belirtti. Avrupa’daki beklentilerin yüksek olduğuna dikkat çekerek, her maçta 11 oyuncunun 8-9’unun yabancı olacağını vurguladı. “Bu nedenle yabancıların yönetimi, yıldızların yönetimi ve Avrupa tecrübesi öne çıkıyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, Alman ekolünü tercih edenlerin olduğunu da kaydetti.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Koç, “1-2 gün içinde yeni hocamızı açıklayacağız. Kolay bir karar değil. Yerlinin de yabancının da artıları ve eksileri var” diyerek yeni teknik direktör konusunda karar süreçlerinin zor olduğunu dile getirdi.