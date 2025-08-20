Fenerbahçe, Benfica ile kritik maçta

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne adım atmak için bu akşam sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, play-off turunun ilk maçında saat 22.00’de Benfica ile mücadele edecek. Karşılaşma, Chobani Stadyumu’nda gerçekleşecek ve maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Maç TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımı belirleyecek rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’deki Benfica’nın evinde oynanacak. Feyenoord’u eleyerek bu önemli turnuvaya bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe’de, teknik direktör Jose Mourinho rövanşta kazanmayı hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİ

16 yıllık bir Şampiyonlar Ligi özlemini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe’nin Cenk Tosun dışındaki tüm kadrosu hazır. Rakip Benfica, Şampiyonlar Ligi geleneğini sürdürmek için mücadele ediyor. Son 15 sezonda 14 kez bu turnuvaya katılan Portekiz ekibi, Lizbon’daki rövanşa avantajlı bir şekilde dönmek istiyor.

KEREM’İN DURUMU

Benfica’da Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine devam eden Kerem Aktürkoğlu, bu maçta yedek kulübesinde yer alacak.

MUHTEMEL İKİ TAKIM

Fenerbahçe muhtemel kadrosu: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran. Benfica muhtemel kadrosu: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea.